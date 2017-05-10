Трамп уволил директора ФБР за «неэффективность»

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Вашингтон, 10 мая. Президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми, заявив, что тот неспособен эффективно руководить ведомством.

Трамп направил Коми письмо, в котором поблагодарил Коми за то, что тот проинформировал президента о том, что в отношении него не ведется расследование. Однако американский президент считает, что Коми не справляется со своими обязанностями. «Я все равно согласен с мнением министерства юстиции, что вы не способны эффективно руководить бюро», – подчеркнул Трамп.

Белый дом уже заявил, что незамедлительно начнет искать замену уволенному главе ФБР.

Напомним, что Коми вел расследование в отношении Трампа по факту якобы имевших место связей американского президента с Россией.