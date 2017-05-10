Санкции против РФ дарят Киеву ощущение безнаказанности — Ильичев

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Нью-Йорк, 10 мая. Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев заявил, что антироссийские санкции формируют у правительства Украины чувство безответственности и безнаказанности.

По словам Ильичева, сейчас в Брюсселе делается ставка на «противоречащие логике антироссийские санкции», что формирует у украинских властей чувство безответственности и безнаказанности.

Дипломат отметил, что в настоящее время необходимо сосредоточить усилия на выполнении политических аспектов минских договоренностей. В частности, важным является предоставление Донбассу особого статуса, амнистия жителей данного региона, разведение сторон конфликта и решение гуманитарной проблемы.