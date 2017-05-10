«Ювентус» вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв «Монако»

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Турин, 10 мая. Победой туринского клуба завершился матч между «Ювентусом» и «Монако» в рамках полуфинала Лиги чемпионов. «Ювентус одержал победу со счетом 2:1.

Матч прошел на стадионе «Ювентус» в итальянском Турине. Игру судил нидерландский арбитр Сандер ван Рукел.

В составе «Ювентуса» забитыми мячами отметились Марио Манджукич на 33-й минуте и Дани Алвес — на 44-й минуте. У «Монако» единственным голом отличился Киллиан Мбаппе.

По итогам двух встреч счет в пользу «Ювентуса» составил 4:1. Соперник туринской команды в финале определится по итогу противостояния двух мадридских команд – «Реала» и «Атлетико».