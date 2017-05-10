Петербуржцы на акции «Бессмертный полк»: Пусть все знают, что мой дед воевал и умер за этот город! ФАН-ТВ

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Одна из самых молодых, но самых массовых традиций, приуроченных ко Дню Победы, – акция «Бессмертный» полк. В шествии по всей России и за ее пределами 9 Мая участвует огромное количество людей. Все они – потомки свидетелей Великой Отечественной войны: фронтовиков, медиков, тыловиков, партизан. В Петербурге «Бессмертный полк» в День Победы прошел по Невскому проспекту от Площади Восстания до Дворцовой. В нескончаемом потоке – молодые и пожилые люди, целые семьи с детьми. У всех в руках штандарты с портретами, за каждым – своя история. Корреспонденты ФАН-ТВ пообщались с участниками шествия, собравшего 500 тысяч человек.

– Это мой отец, который воевал в 109-м Истринском авиаполку, он окончил войну в Австрии. Но благодаря Интернету я нашла все данные, – поделилась с корреспондентом ФАН-ТВ Людмила Полушкина. – Оказывается, он был награжден орденом Красной звезды! Я так рада, честное слово! Сегодня мой папа первый раз на параде в Санкт-Петербурге.

– А это мой папа, – продолжил рассказ супруг нашей собеседницы Герман, показав свой штандарт. – Он жил в Ленинграде, пережил блокаду, воевал под Ленинградом, участвовал в прорыве блокады. Мама у меня тоже блокадница, все они награждены медалями «За оборону Ленинграда».

«Бессмертный полк» – подтверждение расхожему мнению о том, что эта война не обошла стороной ни одну семью. Родители, деды, прадеды – портреты своих героев по Невскому пронесли самые разные поколения. Брат и сестра Владислав Леонтьев и Виктория Санникова наперебой с гордостью рассказали про своего прадеда:

– Он был старшиной, водителем-механиком танка «Т-34»! Дошел до Берлина без единого ранения, а сменил 12 экипажей. Еще в 45-м году он восстанавливал метро в Берлине. Мы им очень гордимся. Хотели сегодня почтить его память, выйдя на это шествие – грандиозное, массовое, – и просто проявить уважение прошлому.

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– Мы с мамой решили пройти в «Бессмертном полку», чтобы все знали, что у меня был такой хороший дед, что он служил, воевал и умер за Петербург, – поделилась Диана Суханова, участница акции. – Мне кажется, эта акция очень нужна тем людям, которым сложно рассказать о своем прошлом. Я видела, как некоторые бабушки, дедушки несут портреты своих братьев, сестер. Это хороший способ узнать об очень многих людях, которые воевали за нас, отстояли нашу честь.

– Это отец моего дедушки, мы решили с мамой принять участие в этой акции, чтобы страна знала своих героев, – рассказала корреспондентам Елена Манылова, кадет Санкт-Петербургской «Морской школы». – Великая Отечественная война – самое серьезное событие в истории России и СССР. И я считаю, что любой человек, ребенок или взрослый, должен знать хоть некоторых участников.

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В городе на Неве шествие пока проходит под традиционным лозунгом «Они должны идти победным строем в любые времена». И хотя почвой для этого праздника стала народная трагедия, сегодня настроение у петербуржцев светлое: всех объединяет чувство гордости, благодарности, чести. По всему Невскому то и дело гремит раскатистое «Ура!», не такое стройное и четкое, как на военном параде, зато тягучее и с многократным эхом. То и дело люди заводят песни, в основном, конечно, самые любимые в народе: «Казачью», «Смуглянку», «Катюшу», «Песенку фронтового шофера», «Первым делом самолеты», «Этот День Победы» и многие другие.

– Мы за мир, мирное небо и против войны, – сказали Юлия и Алексей Румянцевы. – Сегодня мы с портретами прадедушек. Они воевали на фронте, прошли войну, вернулись. А теперь мы почитаем их память.

Встретился корреспондентам ФАН-ТВ и настоящий подводник, управлявший субмариной, капитан второго ранга (в запасе) Георгий Горбачёв. Он отца почти не помнит (до войны был слишком маленьким, после свидеться уже не довелось), но историю его знает, а память чтит:

– Этот день для меня знаменательный. Он сплачивает народ, не наводит на грустные размышления – только на радость! И я счастлив, что я смог набраться сил и пройти «Бессмертный полк» с отцом, он был пулемётчиком, – поделился служивый. – Я хочу в этот день всем пожелать быть культурными. Поближе к культуре и поближе к родителям, почитать их, уважать. Ну и, конечно, желаю всем счастья и радости!

По предварительной информации, озвученной уже вечером 9 Мая, акция «Бессмертный полк» в Петербурге в этом – 2017-м – году собрала порядка 500 тысяч человек. Отметим, это говорит о том, что каждый десятый житель города вышел сегодня на Невский, чтобы приобщиться к великому празднованию 72-летия Победы.

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