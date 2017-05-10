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Россия
Выступление Самойловой в Севастополе собрало тысячи человек, несмотря на ливень

Выступление Самойловой в Севастополе собрало тысячи человек, несмотря на ливень

0:44  10 Мая 2017
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Выступление Самойловой в Севастополе собрало тысячи человек, несмотря на ливень

Севастополь, 10 мая. Российская певица Юлия Самойлова выступила перед жителями Севастополя на День Победы. Ее концерт собрал несколько тысяч человек, несмотря на проливной дождь.

Самойлова поздравила собравшихся с Днем Победы и отметила, что испытывает гордость и радость, выступая для жителей Севастополя.

Певица исполнила семь песен, открыв выступление песней «Молитва», которая принесла победы сербской певицу Марии Шерифович на «Евровидении» в 2007 году, пишет RT. Также она исполнила песню военных лет «Соловьи» и хит Уитни Хьюстон I will always love you. Концерт завершился песней, с которой Самойлова должна была ехать на «Евровидение» – Flame is Burning.

 

#самойлова
Антон Зарубин
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