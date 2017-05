Выступление Самойловой в Севастополе собрало тысячи человек, несмотря на ливень

В закладки

Севастополь, 10 мая. Российская певица Юлия Самойлова выступила перед жителями Севастополя на День Победы. Ее концерт собрал несколько тысяч человек, несмотря на проливной дождь.

Самойлова поздравила собравшихся с Днем Победы и отметила, что испытывает гордость и радость, выступая для жителей Севастополя.

Певица исполнила семь песен, открыв выступление песней «Молитва», которая принесла победы сербской певицу Марии Шерифович на «Евровидении» в 2007 году, пишет RT. Также она исполнила песню военных лет «Соловьи» и хит Уитни Хьюстон I will always love you. Концерт завершился песней, с которой Самойлова должна была ехать на «Евровидение» – Flame is Burning.