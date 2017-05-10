В Киеве назвали первых 10 финалистов «Евровидения-2017»

В закладки

Скопировать

Киев, 10 мая. В Киеве по итогам первого полуфинала музыкального конкурса «Евровидение» названы первые десять финалистов.

В финале выступят музыканты из Молдавии Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра и Бельгии. Оставшиеся участники финальной части «Евровидения» будут названы уже в четверг. Финал пройдет в украинской столице в субботу.

Напомним, Украина получила право на проведение европейского музыкального конкурса после того, как в прошлом году певица Джамала победила с песней «1944».