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Обама признался, что после президентства «подсел» на селфи

Обама признался, что после президентства «подсел» на селфи

0:26  10 Мая 2017
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Обама признался, что после президентства «подсел» на селфи

Милан, 10 мая. Бывший президент США Барак Обама в шутку сказал, что после ухода с поста президента США он «подсел» на селфи. Об этом экс-президент рассказал в одном из интервью во время поездки в Милан.

Журналисты спросили Обаму, о чем он не сожалеет после ухода из Белого дома. Бывший лидер США признался, что этот список длинный, но больше всего его угнетала изоляция, которая сопровождает президента.

 «Ты живёшь в так называемом пузыре. И это очень милая тюрьма. У тебя нет возможности просто так пойти прогуляться или посидеть в кафе», — приводит слова Обамы RT. С другой стороны, Обама признал, что теперь он слишком часто делает селфи, что тоже плохо.

 

#обама
Антон Зарубин
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