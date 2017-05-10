Сирия: САА заняла важный плацдарм в 110 км от иракской границы

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Дамаск, 10 мая. Подразделения сирийской армии при поддержке отрядов ополченцев выбили боевиков террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) из района Себаа-Бияр, заняв стратегически важный плацдарм в 110 километрах от иракской границы.

Сирийские части вернули под свой контроль высоты Раджм-Хамаде и Раджм-Абу-Кабр, расположенные в этом секторе Сирийской пустыни.

Отмечается, что за сутки военные части и отряды ополченцев сумели продвинуться на 45 километров в сторону иракской границы. Конечной целью наступления является выход к пограничному городу Эт-Тенеф, который сейчас находится в руках сирийской оппозиции.

* Организация запрещена на территории РФ.