Роберт Де Ниро выступил с критикой политики администрации Трампа

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Нью-Йорк, 9 мая. Американский актер Роберт Де Ниро раскритиковал политику американских властей по сокращению финансирования искусства.

По словам Де Ниро, он крайне недоволен решением властей сократить финансовую поддержку искусства в США. «Я много думал о враждебности нашего правительства по отношению к искусству.<...> Это то, что они называют «альтернативными фактами», но я называю это дерьмом», – передает его слова RT.

Напомним, что в конце января в США прошла массовая акция протеста против президента Дональда Трампа. Ее организовал режиссер Майкл Мур в Нью-Йорке у входа в отель американского президента. Кроме Мура, в митинге приняли участие Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Алек Болдуин и мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.