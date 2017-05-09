Постпред США при ООН призвала ЕС продлевать санкции против России

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Нью-Йорк, 9 мая. Евросоюз должен удерживать санкции в отношении России, заявила Постпред США при ООН Никки Хейли, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

По ее словам, США и ЕС эффективно работают вместе, в том числе – в области Украины. Хейли заявила, что Евросоюз сыграл важную роль в «привлечении России к ответственности» за происходящее на Украине. По ее словам, Вашингтон и Брюссель должны быть едины в намерении удерживать санкции, пока Москва не начнет «полностью уважать» минские договоренности.

Напомним, что в своем дебютном выступлении в СБ ООН 3 февраля этого год Хейли выступила с осуждением «агрессивных действий» России в отношении Украины.