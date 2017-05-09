Трамп может отправить в Афганистан в два раза больше солдат, чем планировал

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Вашингтон, 9 мая. Администрация американского президента Дональда Трампа обсуждает возможность увеличить число солдат, которых Белый дом намерен отправить в Афганистан.

Как сообщается, сейчас Трамп обсуждает различные варианты с военным командованием США. Washington Post ранее сообщала, что изначально Белый дом намеревался отправить 3 000 военнослужащих, однако, как сообщает источник в Белом доме, американский президент настроен «выиграть» войну против «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) и поэтому хочет отправить больше солдат. По предварительным данным, речь идет о возможном увеличении американского контингента в Афганистане на 5 000 тысяч человек.

Напомним, что сейчас в Афганистане находятся около 8 400 американских солдат.