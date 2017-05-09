Курды получат от США вооружение, необходимое только для освобождения Ракки от ИГ

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Вашингтон, 9 мая. Вашингтон намерен вооружить курдские формирования, чтобы те успешнее вели наступление на силы террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России), удерживающей сирийский город Ракка. Отмечается, что Пентагон передаст курдам «ограниченную партию» оружия.

Как отмечает пресс-служба Пентагона, курды получат определенное количество специализированного вооружения, которое необходимо для освобождения Ракки от боевиков ИГ. Американское военное ведомство подчеркивает, что это вооружение будет использовано для достижения конкретной военной цели.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп утвердил план о вооружении курдских формирований, ведущих наступление на Ракку – де-факто столицу ИГ в Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.