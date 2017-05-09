Совет ФИФА утвердил квоты на чемпионат мира по футболу 2026 года

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Манама, 9 мая. Совет Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил квоты между конфедерациями на чемпионат мира по футболу 2026 года. Как сообщает официальный сайт организации, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получит 16 мест.

На заседании ФИФА, состоявшемся в городе Манама, Бахрейн, было ратифицировано предложение бюро совета ФИФА, согласно которому УЕФА получит 16 квот. 8,5 квот будут выделены АФК (Азия), 9,5 – КАФ (Африка), 6,5 — КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка и страны Карибского бассейна), 6,5 —КОНМЕБОЛ (Южная Америка), 1,5 — ОФК (Океания).

Напомним, что чемпионат 2026 года должен будет пройти в новом формате – в нем примут участие 48 команд.