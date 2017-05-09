Большой салют завершил празднование Дня Победы в Москве

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Москва, 9 мая. Празднование Дня Победы в Москве завершилось большим салютом. Во время фейерверка были использованы более 70 видов различных снарядов, рассказал командир 449-го отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа полковник Вячеслав Парадников.

Он рассказал, что сочетание цветов салюта, проводимого на 9 Мая, продумывает специальная программа, позволяющая смоделировать фейерверк и показать его заранее.

Для салюта используются особые заряды калибров 310, 195, 125 и 105 миллиметров. От калибра, в первую очередь, зависит высота разрыва, а также размер разноцветного шара в небе. Перед фейерверком выстрелы закладываются в стволы установок на базе автомашин «КамАЗ» и соединяются контактной цепью. Затем специалистам достаточно запустить программу, которая будет автоматически запускать снаряды в заданной последовательности.