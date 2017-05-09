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ДНР: в Донецке дали праздничный салют в честь Дня Победы

ДНР: в Донецке дали праздничный салют в честь Дня Победы

22:58  9 Мая 2017
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ДНР: в Донецке дали праздничный салют в честь Дня Победы

Донецк, 9 мая. В Донецке прогремел праздничный салют в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

До этого жители Донецкой народной республики могли насладиться праздничным концертом с участием российских музыкантов, среди которых основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, Юлия Чичерина, группа «Калинов мост», «Декабрь» и Архипелаг», Александр Дадали и творческие коллективы из Донецкой народной республики.

По данным МВД ДНР, более 60 тысяч жителей республики побывали на параде Победы, а также приняли участие в шествие «Бессмертного полка» в Донецке.

#самойлов
Алексей Громов
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