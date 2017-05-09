Ученые рассказали, как зародилась жизнь на древней Земле

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Мельбурн, 9 мая. Обнаруженные австралийскими геологами одни из самых древних следов живых организмов на Земле могут свидетельствовать о том, что жизнь на нашей планете зародилась не на береговом шельфе, как считалось ранее, а в окрестностях горячих гейзеров на суше. Исследователь Тара Джокич утверждает, что современные горячие источники практически не отличаются от тех, что действовали миллиарды лет назад.

Ранее ученые, изучавшие следы древнейших форм жизни, появившихся на нашей планете более 3,5 млрд лет назад, не пытались искать их на суше. Исследовательская группа во главе с Джокич обнаружила, что следами древней жизни полны образованные вокруг гейзеров породы в регионе Пилбара на западе Австралии. По мнению Джокич, это может стать подсказкой в поиске живых существ на других планетах.