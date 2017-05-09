Правозащитники подали на Трампа в суд за нанесение ракетного удара по Сирии

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Вашингтон, 9 мая. Надзорная организация Protect Democracy подала заявление в суд, чтобы добиться от Белого дома объяснений: на основании чего было принято решение об ударе крылатыми ракетами по Сирии.

Руководство организации, в котором состоят, в том числе, бывшие юристы из администрации Барака Обамы, намерены через суд обязать правительство Трамп обнародовать информацию, на основании которой было принято решение о нанесении ракетного удара по сирийской авиабазе «Шайрат» 6 апреля 2017 года.

Как заявил директор Protect Democracy Джастин Флоренс, возможности Белого дома атаковать другие страны ограничены законом. Поэтому администрация Трампа должна привести документы, подтверждающие полномочия Трампа отдать приказ о нанесении ракетного удара.