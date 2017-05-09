Полуфинал «Евровидения-2017» проходит в полупустом зале

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Киев, 9 мая. Полуфинал музыкального конкурса «Евровидение-2017» в Киеве начался в полупустом зале. Как сообщается, украинцы попросту не стали покупать билеты на шоу.

Отмечается, что за несколько часов до начала конкурса у кассиров осталось несколько сотен невостребованных билетов. Стоит отметить, что цены на билеты были весьма умеренными – так, билет в фан-зону стоил 499 гривен (1200 рублей), а место у сцены – 1199 гривен (2800) рублей. Однако украинских зрителей не заинтересовал ни полуфинал, ни церемония открытия конкурса.

По мнению экспертов, низкий спрос украинцев на билеты связан с тяжелой экономической ситуацией в стране. Большинство украинцев попросту не могут потратить на час развлечения сумму в 1200 гривен, которая является третей частью месячного дохода рядового жителя страны.