Ветераны Великой Отечественной войны высоко оценили парад Победы в ДНР

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Донецк, 9 мая. Ветераны Великой Отечественной войны высоко оценили праздничные мероприятия, которые состоялись сегодня в Донецке. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

Организаторы парада подготовили для ветеранов почетные зрительские места на специальной трибуне. Более 60 участников Великой Отечественной войны смогли увидеть самую яркую часть парада Победы в Донецке.

«Я с 1945-го принимаю участие в парадах Победы. И в Донецке я принимаю участие также не впервые, но такого парада я еще не видел. На сердце у меня – восхищение», — сказал ветеран Великой Отечественной войны Сергей Тарновский.

Когда началось шествие «Бессмертного полка» ветераны не могли сдержать слез, жители ДНР дарили фронтовикам цветы и лично благодарили за вклад в Великую Победу, а позднее начали дружно скандировать «Спасибо!».