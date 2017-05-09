Асад: Запад пытается принизить роль Советского Союза в борьбе с фашизмом

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Дамаск, 9 мая. Президент Сирии Башар Асад заявил, что на Западе пытаются принизить роль Советского Союза в борьбе против нацистской Германии во время Второй мировой войны и заставить весь мир забыть о жертвах, которые понес советский народ в борьбе с фашизмом. В интервью белорусскому телеканалу Асад призвал современников брать пример стойкости у поколения, победившего фашизм.

«Кто мог подумать в начале войны, что отступление Красной армии превратится в победу? — задался вопросом Асад. — Если бы не победа СССР, не было бы высадки союзников в Нормандии. Многие на Западе пытаются скрыть важную роль Советского Союза, в том числе и народа Белоруссии, в победе над фашизмом».

В своем интервью Асад сравнил положение Белоруссии в мировой политике с войной в Сирии: «Нечто похожее в Сирии длится десятилетия: вы фактически находитесь в блокаде, есть попытки демонизировать образ президента Лукашенко так же, как Запад пытается это сделать с президентом Путиным, поскольку они не прогибаются перед Западом».