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Стало известно, как будет называться новая «полуторка» от УАЗ

Стало известно, как будет называться новая «полуторка» от УАЗ

22:16  9 Мая 2017
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Стало известно, как будет называться новая «полуторка» от УАЗ

Москва, 9 мая. В СМИ просочилась информация о том, как будет называться новый грузовой автомобиль от Ульяновского автозавода. Новая «полуторка» будет называться Profi, а соответствующие надписи будут размещены ниже боковых зеркал.

Новый 1,5-тонный грузовой УАЗ поступит в продажу под именем «Profi». Корреспонденту EX-ROADmedia первому удалось сделать...

تم نشره بواسطة ‏‎EX-ROADmedia.ru - Там, где нет дорог‎‏ في 3 مايو، 2017

Сфотографировать дверь нового грузовика удалось корреспонденту EX-ROADmedia. Новый автомобиль будет создается на базе бортовой версии внедорожника УАЗ «Патриот» и представлять собой удлиненную версию грузовика «Карго», способного перевозить 750 кг груза. Название Profi получат обе модификации ульяновских грузовиков — заднеприводной с индексом 236021 и полноприводный 236022.

Стало известно, как будет называться новая «полуторка» от УАЗ

Известно, что в начале весны новый грузовик-«полуторка» от УАЗ проходил сертификационные испытания, а в конце марта получил одобрение на выход на рынок. Стоимость конкурента «Газели» должна составить 800–900 тысяч рублей.

Валентин Меликов
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