Стало известно, как будет называться новая «полуторка» от УАЗ
Москва, 9 мая. В СМИ просочилась информация о том, как будет называться новый грузовой автомобиль от Ульяновского автозавода. Новая «полуторка» будет называться Profi, а соответствующие надписи будут размещены ниже боковых зеркал.
Сфотографировать дверь нового грузовика удалось корреспонденту EX-ROADmedia. Новый автомобиль будет создается на базе бортовой версии внедорожника УАЗ «Патриот» и представлять собой удлиненную версию грузовика «Карго», способного перевозить 750 кг груза. Название Profi получат обе модификации ульяновских грузовиков — заднеприводной с индексом 236021 и полноприводный 236022.
Известно, что в начале весны новый грузовик-«полуторка» от УАЗ проходил сертификационные испытания, а в конце марта получил одобрение на выход на рынок. Стоимость конкурента «Газели» должна составить 800–900 тысяч рублей.