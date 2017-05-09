Россия напомнила СБ ООН о победе над фашизмом и опасностях неонацизма

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Нью-Йорк, 9 мая. Власти Евросоюза не должны закрывать глаза на проблему неонацизма на Украине, а также других странах. С таким заявлением выступил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев на заседании СБ ООН, на котором обсуждалась деятельность Евросоюза.

Ильичев поздравил дипломатов с 72-й годовщиной победы на фашизмом, напомнив, что именно это событие заложило фундамент под создание ООН.

«Эта победа сделала возможной подлинное объединение Европы, не на основе бредовых идей превосходства одних над другими, а на основе равноправия и взаимоуважения», – отметил Ильичев.

Он также напомнил, что в последние года Евросоюз демонстративно отказывался поддерживать вносимые Россией на рассмотрение Генассамблеи ООН проекты резолюций по борьбе с героизацией нацизма.