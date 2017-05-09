Самойлова хотела бы выступить на «Евровидении-2018» с новой песней

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Севастополь, 9 мая. На «Евровидении» 2018 года российская певица Юлия Самойлова хотела бы выступить с новой композицией. Об этом она рассказал журналистам в Севастополе, где прошел ее концерт в честь Дня Победы.

По ее словам, она не исключает, что это может быть та же песня (Flame is Burning), однако она хотела бы, чтобы песня была другой – тогда бы все конкурсанты следующего «Евровидения» были в равных условиях.

Самойлова отметила, что за ближайший год она сможет лучше подготовиться к музыкальному конкурсу, который ей пришлось пропустить в этом году. Также она добавила, что не будет смотреть «Евровидение» в этом году – по крайней мере, в прямом эфире. Она напомнила, что в России его в этом году показывать не будут, а «специально искать» она не собирается.