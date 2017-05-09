Марши «Бессмертного полка» собрали почти 8 миллионов россиян

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Москва, 9 мая. Российское министерство внутренних дел опубликовало пресс-релиз, в котором указано, что участие во всероссийской акции «Бессмертный полк» приняли почти 8 млн человек.

«В российских городах в рамках акции «Бессмертный полк» состоялось более двух тыс. мероприятий. В ряды «Бессмертного полка» встали 7,8 млн человек по всей стране», — передает RT слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

Рекордное количество участников собрали акции «Бессмертного полка» в Москве, где шествие возглавил президент России Владимир Путин и в Санкт-Петербурге — 850 и 700 тысяч человек. Акции «Бессмертного полка» прошли также в европейских столицах и многих других городах мира.

В Киеве акция «Бессмертного полка» вызвала активное противодействие радикальных движений и националистов, украинская полиция была вынуждена вмешиваться и пресекать столкновения.