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Происшествия
Словацкий велосипедист снял на видео, как за его другом гонится медведь

Словацкий велосипедист снял на видео, как за его другом гонится медведь

21:32  9 Мая 2017
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Словацкий велосипедист снял на видео, как за его другом гонится медведь

Братислава, 9 мая. Велосипедист в Словакии снял на нашлемную камеру, как за его товарищем гонится медведь. Ролик был выложен на YouTube пользователем под ником Dusan Vinzik.

Инцидент произошел в Малино Брдо в Словакии. Два велосипедиста ехали по лесной дороге, когда за тем, который ехал первым, погнался медведь. Зверь выскочил из леса и бросился наперерез велосипедисту.

На видео видно, как медведь какое-то время бежал вдоль дороги, а затем повернул в лес и скрылся. Ехавший первый велосипедист принял решение остановится и вернуться назад, возможно опасаясь вновь встретиться со зверем.

#медведь #словакия
Антон Зарубин
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