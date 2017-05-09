Захарченко устроил торжественный прием для ветеранов в Донецке

В закладки

Скопировать

Донецк, 9 мая. Власти Донецкой народной республики устроили праздничный обед и концерт для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

Торжественный прием для ветеранов проходил в Донецком музыкально-драматическом театре. В мероприятии приняли участие около 300 ветеранов Великой Отечественной войны. Глава ДНР Александр Захарченко отметил 72-ю годовщину Великой Победы за одним столом с фронтовиками.

«Дорогие ветераны, от себя лично и от всех жителей ДНР, наших детей и внуков хочу сказать большое спасибо за то, что вы своим подвигом дали возможность всем нам жить. Каждый метр земли нашей родины полит вашей кровью, вашими руками восстановлены все города и села. За это все мы вам безмерно благодарны», — сказал Захарченко, обращаясь к ветеранам.

Стоит отметить, что более 100 тысяч жителей ДНР приняли участие в праздничных мероприятиях в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. При этом более 30 тысяч жителей республики приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Донецке.