Чрезвычайное положение объявлено в связи с утечкой радиоактивных материалов в США

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Сиэтл, 9 мая. Власти объявили чрезвычайное положение в связи с утечкой радиоактивных материалов в одном из крупнейших хранилищ на территории США — Хэнфордском комплексе в штате Вашингтон. По данным властей, причиной утечки стало повреждение туннеля, в котором хранились радиоактивные вещества, по естественным причинам.

JUST IN: Emergency declared at Hanford Nuclear Reservation in Washington state, workers told to shelter in place https://t.co/W8rV55lnjA pic.twitter.com/2KzmWu6Br0 — BNO News (@BNONews) May 9, 2017

Инцидент, как сообщает BNO News, произошел ранним утром во вторник. По предварительным данным, причиной повреждения туннеля с высокоактивными отходами переработки плутония стало проседание почвы. На ядерном объекте была объявлена частичная эвакуация, части работников ядерного объекта было приказано укрыться в убежищах на территории комплекса.

Власти заверили, что населению близлежащих округов Бентон и Франклин ничего не угрожает.