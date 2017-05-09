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Сирия, 9 мая. Отряды ССА** вернули под свой контроль КПП «Заза» на восточных склонах гор Каламун в результате боев с САА. США продолжает увеличивать свое военное присутствие в САР. Сирийские войска понесли потери в живой силе в ходе столкновений с исламистами в провинциях Латакия и Хама, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): утратила контроль над блокпостом «Заза» на северо-востоке от Дамаска в ходе боев с ССА; потеряла одного офицера убитым и трех солдат ранеными на севере Латакии, а также еще несколько военнослужащих в результате обстрела «Джебхат ан-Нусры»*** у поселения Аз-Зилакьят.

«Исламское государство»* (ИГИЛ*): подверглось авиаударам ВВС Сирии в окрестностях города Маскана; потеряло контроль над кварталом Тамуза 30 на северо-западе Мосула в боях с иракской армией.

Сирийская свободная армия (ССА): продолжает обстреливать позиции ИГИЛ к западу от города Даръа; проводит учения на юго-востоке провинции Хомс под командованием американских военных.

Провинция Дамаск

Местные координационные комитеты Сирии, связанные с командованием группировок вооруженной оппозиции, заявили о том, что в районе Аль-Кабун на северо-востоке города Дамаск по-прежнему продолжаются массированные перестрелки между подразделениями Сирийской арабской армии (САА) и антиправительственными формированиями. По информации источника, в ходе обстрела стороны, в частности, используют крупнокалиберную артиллерию и ракетные установки. Данных о численных потерях не приводится. Официального подтверждения данной информации пока не было. Напомним, что уже второй день продолжается эвакуация боевиков оппозиционных сил из северо-восточных районов Барза и Аль-Кабун, а также южного — Аль-Хаджар Аль-Асвад в провинцию Идлиб в рамках договоренности с представителями властей Сирии. Данное соглашение о завершении боевых действий в этой части столичного региона было достигнуто при участии российской стороны.

Оппозиционный источник заявляет, что боевикам Сирийской свободной армии (ССА) удалось отбить контрольно-пропускной пункт «Заза», находящийся в районе гор Восточный Каламун, в результате нескольких часов столкновений с объединенными силами правительственных войск и «Хезболлы». Напомним, «Хезболла» является ливанской организацией, которая поддерживает армию Сирии в борьбе против террористических группировок. Правительственные источники пока не подтвердили данную информацию. Ранее уже сообщалось о начале контрнаступления боевиков-оппозиционеров на позиции САА.

Провинция Латакия

Согласно источнику, близкому к оппозиции, боевики ССА ведут огонь по позициям армии Башара Асада из РСЗО «Град» в районе высот Юнис и Джуб Аль-Ахмар на северо-востоке провинции. Сообщается, что в результате обстрела погиб офицер, а также трое солдат получили ранения. Официально эти данные пока не были подтверждены. На севере провинции нередко происходят стычки между САА и исламистами вооруженной оппозиции, однако в целом регион остается одним из самых мирных в Сирии.

Провинция Алеппо

Правительственные ВВС возобновили бомбардировки укрепленных районов «Исламского государства»* в окрестностях города Маскана, находящегося на востоке провинции недалеко от границы с провинцией Ракка, сообщает иранский новостной центр. Удары были нанесены в преддверии готовящегося нового этапа масштабного наступления армии САР на позиции ИГ* в этом регионе. Информация о результатах боевого вылета в данный момент формируется. Стратегический населенный пункт Маскана станет следующей целью сирийских военных после освобождения территории авиабазы «Аль-Джирах». Именно на этом этапе больше месяца назад в связи с наступлением «Джебхат ан-Нусры» в провинции Хама была приостановлена освободительная кампания на этом направлении.

Провинция Хомс

Ливанский портал Al Masdar News сообщил о присутствии новой группы американских военных близ южной сирийской границы. Как сообщается, военнослужащие США вступили на территорию республики с юга на пограничном переходе «Танаф» и начали подготовку отрядов Свободной сирийской армии.

Вооруженные силы США, как утверждается, обучают бойцов вооруженной оппозиции для борьбы с террористами «Исламского государства» на юго-востоке Сирии. Тем не менее Сирийская арабская армия и их союзники обеспокоены присутствием американских военнослужащих в этом районе, так как они не верят, что американская сторона заинтересована лишь в борьбе с ИГИЛ. Правительственные силы опасаются, что США при помощи боевиков оппозиции планируют начать военные действия против армии Башара Асада.

Провинция Даръа

На линии соприкосновения между отрядами группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид» и Сирийской свободной армии (ССА) в западной части провинции по-прежнему неспокойно. Сразу на нескольких фронтах, отмечает портал Terror Monitor, фиксируются тяжелые перестрелки. Ранее командование террористической организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид», которая действует в этом регионе в интересах «Исламского государства», заявляло об убийстве по меньшей мере 32 боевиков оппозиционной «свободной армии». Кроме того, отряды союзников ИГ недавно напали на один из ключевых пунктов управления ССА, уничтожив еще 14 бойцов-оппозиционеров. Подконтрольные ИГИЛ источники обнародовали фотографии, на которых запечатлены моменты столкновений между сторонами конфликта.

Провинция Ракка

Согласно данным курдских источников, американские ВВС за прошедшие сутки провели три боевых вылета в направлении Ракки и восемь — в направлении города Ат-Табка на западе провинции. При этом никаких сведений о результатах бомбардировок не приводится. Ранее местные медиа-центры и подконтрольное ИГ информагентство «Аль-Амак» сообщали о разрушения и мирных жертвах западной коалиции, возглавляемой Вашингтоном: по этим данным, в результате авиаударов на окраине Ракки была разрушена очередная мечеть, несколько гражданских лиц, в том числе пятилетний ребенок, погибли. Напомним, Соединенные Штаты поддерживают антитеррористическую операцию «Гнев Евфрата», в которой принимают участие бойцы Демократической армии Сирии (SDF)**** и курдских отрядов народной самообороны (YPG).

Провинция Хама

Подконтрольный оппозиции источник сообщает, что радикалы вооруженной оппозиции обстреливают из тяжелых пулеметов укрепрайоны САА на КПП вблизи населенного пункта Аз-Зилакьят. По данным источника, правительственные подразделения понесли в результате массированного обстрела серьезные потери в численном составе. Однако эти сведения нуждаются в проверке. Ранее также поступала информация о воздушных атаках со стороны ВВС Сирии в районе населенного пункта Аль-Латамина. Напомним, север провинции является одной из зон деэскалации в Сирии, установленных в результате переговоров в Астане. Однако в данном регионе действует незаконное оппозиционное формирование «Джебхат Фатх Аш-Шам», на которое режим без огня не распространяется.

Ирак

Иракский новостной центр Iraqi Day сообщает, ссылаясь на источник в командовании иракской армии, что правительственные войска при помощи ВВС антитеррористической коалиции освободили квартал Тамуза 30 на северо-западе Мосула. В боях за контроль над этой частью города в основном принимали участие военнослужащие 9-ой дивизии. Таким образом, «Исламское государство» продолжает терять район за районом, но, несмотря на это, не прекращает оказывать ожесточенного сопротивления. Штурм города продолжается в осени прошлого года. Его восточная часть была полностью зачищена от ИГ к концу января. Кровопролитные бои, в ходе которых нередко гибнет и местное население, за контроль над Западным Мосулом продолжается до сих пор.

* Организация запрещена на территории РФ.