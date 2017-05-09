Трамп утвердил план по вооружению сирийских курдов для борьбы с ИГ

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Вашингтон, 9 мая. Белый дом утвердил план по оснащению курдских вооруженных формирований в Сирии, которые ведут борьбу с террористической группировкой «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России). Как сообщает Пентагон, соответствующее распоряжение отдал президент США Дональд Трамп.

Как передает американское военное ведомство, Пентагон получил распоряжение начать вооружение формирований «Сирийских демократических сил» (СДС), чтобы обеспечить победу над ИГ в Ракке.

Напомним, что СДС, которые большей частью состоят из курдов, ведут боевые действия против ИГ, чтобы окружить и освободить де-факто столицу ИГ в Сирии – Ракку. До вчерашнего дня США и подконтрольная им коалиция оказывали курдам поддержку с воздуха, а также проводили военную подготовку.

* Организация запрещена на территории РФ.