Ирак: более 100 боевиков ИГ уничтожены ударами авиации в провинции Анбар

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Багдад, 9 мая. Военно-воздушные силы Ирака провели весьма успешную операцию против боевиков запрещенной в РФ международной террористической группировки «Исламское государство»* в провинции Анбар на западе страны. Ударами иракских истребителей и бомбардировщиков были уничтожены не менее 100 боевиков ИГ*.

Как сообщает китайское агентство Xinhua со ссылкой на командование вооруженных сил Ирака, авиаудары по укрытиям террористов наносились в городах Ана и Эль-Кайм, расположенных к северо-западу от Багдада. В общей сложности было нанесено 15 авиаударов, 11 в Ане, где было уничтожено 47 террористов и еще четыре в Эль-Кайме, где ударами ВВС были уничтожены еще как минимум 53 боевика. Были разрушены дома, в которых базировались террористы-смертники и мастерские для изготовления бомб.

* Организация запрещена на территории РФ.