«Бессмертный полк» в Москве собрал рекордные 850 тысяч участников

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Москва, 9 мая. Марш «Бессмертного полка» в Москве благополучно завершился, собрав беспрецедентное количество участников — с портретами своих дедов и прадедов, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, по улицам столицы прошло около 850 тысяч человек. Соответствующую информацию распространили представители МВД РФ.

«В Москве завершилась всероссийская акция «Бессмертный полк», в которой приняло участие 850 тысяч человек», — сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.

Напомним, сегодня ставший рекордным марш «Бессмертного полка» в Москве возглавил президент Владимир Путин. Акции «Бессмертного полка» прошли во всех крупных городах России, а также многих городах по всему миру, включая европейские столицы и даже такие удаленные города, как Пномпень.