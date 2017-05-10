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Сирия, 10 мая. Армия САР возобновила наступление на позиции ИГ** на востоке провинции Алеппо. Войска САА атакуют «Джебхат ан-Нусру»***, двигаясь в направлении городов Аль-Латамина и Мурек. К западу от Даръа продолжались кровопролитные столкновения между боевиками ССА** и ИГ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): продвинулась вглубь оккупированных боевиками территорий и с боями вышла к КПП «Заза» в Восточном Каламуне; отбила у ИГ населенный пункт Аль-Махдум на востоке провинции Алеппо; продолжила наступать на позиции ССА и «Ан-Нусры», понемногу приближаясь к Аль-Латамине и Муреку; оказалась под обстрелом со стороны исламистов к северу от Эс-Сувейды.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): убило не меньше 32 бойцов ССА на западе провинции Даръа; предприняло очередную попытку прорыва обороны САА в районе авиабазы к югу от Дейр эз-Зора; казнило 47 человек в иракской провинции Киркук.

«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): столкнулась с ИГ у лагеря Аль-Ярмук на юге Дамаска.

Международная коалиция: провела боевой вылет в направлении Ракки, в ходе авиаудара погибли несколько гражданских лиц, также разрушена мечеть.

Курды: обнаружили склад боеприпасов и взрывных устройств ИГИЛ в Ат-Табке.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армии (САА) в прошедшие сутки продолжила наступать на позиции боевиков исламистских группировок вдоль трассы Дамаск – Багдад в районе восточных склонов горной цепи Каламун на северо-востоке провинции. Военнослужащие САА во главе с бойцами элитного подразделения «5-ый легион» с тяжелыми боями вышли к КПП «Заза», несколько продвинувшись вглубь занимаемых исламистами территорий, передал правительственный источник. Данные о численных потерях каждой из сторон в настоящий момент выясняются. Как предполагают многие военные эксперты, армия САР активизировала работу в этом регионе с целью обезопасить провинцию от возможного вторжения войск Соединенных Штатов или Иордании. В последние недели СМИ не раз публиковали данные о подготовке к военной интервенции. Напомним, в Восточном Каламуне базируются в основном поддерживаемые Вашингтоном незаконные формирования сирийского оппозиционного блока.

На окраинах Дамаска тем временем продолжается эвакуация боевиков оппозиционных сил и членов их семей в провинцию Идлиб в рамках соглашения с правительством Сирии, достигнутого при посредничестве российской стороны. Принять решение о сдаче позиций в столичном регионе были вынуждены отряды исламистов, дислоцирующиеся в северо-восточных районах Аль-Кабун и Барза, а также на юге города — в районе Аль-Хаджар Аль-Асвад. Некоторые оппозиционные источники, однако, накануне сообщили о том, что правительственные силы якобы продолжают вести огонь по позициям Сирийской свободной армии (ССА) в Аль-Кабуне, однако никаких подтверждений этой информации предоставлено не было.

На южной окраине столицы, тем не менее, по-прежнему дислоцируются отряды «Исламского государства». Накануне днем они совершили неожиданное нападение на блокпосты покидающих регион боевиков-оппозиционеров из исламистского альянса «Тахрир аш-Шам». Позже силы вооруженной оппозиции провели ответную атаку, ликвидировав двух террористов ИГИЛ. Стычки прошли недалеко от лагеря для палестинских беженцев Аль-Ярмук. Об этом сообщил портал AMN. Напомним, за день до этого из данного района в Идлиб была эвакуирована первая группа исламистов.

Провинция Алеппо

«Тигры» и другие подразделения САА возобновили атаки в рамках полномасштабного наступления на позиции «Исламского государства» в восточной части провинции Алеппо. В начале текущего года правительственным силам удалось значительно продвинуться в зачистке этого региона от боевиков ИГ. Однако части армии САР выйдя к стратегической авиабазе «Аль-Джирах», были вынуждены приостановить боевые действия в связи с неожиданным наступлением возглавляемого «Джебхат ан-Нусрой» оппозиционного альянса «Тахрир аш-Шам». Накануне, как сообщил близкий в «Тиграм» источник, бойцы спецназа освободили населенный пункт Аль-Махдум, находящийся к западу от аэродрома на трассе, связывающей Алеппо и Ракку. Следующей после базы «Аль-Джирах» ключевой целью САА является оккупированный ИГИЛ город Маскана у самой границы с провинцией Ракка.

Провинция Хомс

Информагентство AMN накануне также сообщило, что бойцы ливанской организации «Хезболла» вскоре присоединяться к подразделениям САА в борьбе против оккупации ИГ в центральном регионе Сирии. Предполагается, что проправительственные отряды будут направлены в район газового поля Аш-Шаир и горной цепи Аш-Шумария. Напомним, что со стороны этого региона армия САР атакует ИГИЛ в направлении так называемой «дороги жизни», которая соединяет города Алеппо, Саламия, Ханассер и Хама, а соответственно и ключевые опорные пункты сирийских войск, расположенные в районах этих населенных пунктов. Таким образом, создание зон безопасности на территории республики позволило сконцентрироваться на самой главной цели сирийского режима — на борьбе с «Исламским государством»*.

Провинция Дейр эз-Зор

Главные события в провинции в прошедшие сутки разворачивались к югу от Дейр эз-Зора, где отряды ИГИЛ продолжают попытки прорвать линию правительственной обороны и отбить захваченный в кольцо окружения военный аэродром. По данным местного информагентства DeirEzzor24, тяжелые столкновения фиксировались вдоль почти всего периметра базы. Тем не менее источник не предоставил сведений о ходе столкновений и потерях сторон источник. Напомним, гарнизон сирийской авиабазы находится в осаде террористов ИГ еще с осени 2014 года, с тех пор в этой части города не прекращаются боевые действия.

Боевики «Исламского государства» накануне вновь открыли огонь массированный огонь по мирным кварталам подконтрольных правительственным силам районов Дейр эз-Зора. Согласно информации World Conflict News, под обстрелом со стороны террористов погибли как минимум четверо гражданских лиц и еще 11 человек получили ранения. Армия САР и ИГИЛ делят столицу провинции почти пополам: террористическая группировка занимает в основном юго-восточные районы города, в том время как сирийские военные контролируют северно-западные.

Провинция Даръа

Ситуация на западе провинции Даръа остается крайне напряженной. Это связано с тем, что вновь вспыхнувшее на этой неделе противостояние между формированиями «Джейш Халид ибн Аль-Валид» (является частью ИГ) и Сирийская свободная армии продолжается почти без перерывов уже вторые сутки подряд. Кровопролитные бои охватили ряд населенных пунктов, расположенных вдоль всей линии фронта, — Джлин, Тасиль, Адауан и другие. По сообщению связанного с ИГИЛ информационного центра «Аль-Амак», только в ходе последних стычек террористами были убиты не меньше 32 членов ССА.

Кроме того, местный источник сообщил, что боевики-смертники подконтрольной ИГ группировки напали на командный пункт «свободной армии», расположенный к западу от города Даръа. Двое террористов в «поясах шахидов» пробрались в здание штаба и открыли по противникам огонь из стрелкового оружия. После они активировали пояса смертников, уничтожив в результате как минимум 14 боевиков ССА.

Провинция Ракка

ВВС антитеррористической коалиции, возглавляемой Пентагоном, накануне продолжили бомбардировки укрепрайонов «Исламского государства» в городе Ракка с целью максимально ослабить формирование в преддверии финального штурма так называемой столицы «халифата». Согласно данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в ходе боевых вылетов погибли несколько мирных жителей, их точное количество пока выясняется. Подконтрольные ИГИЛ источники, в свою очередь, сообщили, что под ударами коалиционных самолетов на западе Ракки была также разрушена мечеть. Важно отметить, что за все время масштабной операции против ИГ «Гнев Евфрата» в результате военных вылетов ВВС коалиции погибли сотни гражданских лиц. Кроме того, провинция и, прежде всего, ее столица понесли огромный материальный ущерб.

Провинция Хама

В восточной части провинции возобновилась полномасштабная операция правительственных сил против оккупации боевиков коалиции «Тахрир аш-Шам» и «свободной армии». Сирийские военные накануне продолжили атаковать в направлении городов Аль-Латамина и Мурек, которые являются следующими ключевыми целями армии САР. Эти населенные пункта на протяжении нескольких лет контролируются исламистами, и теперь «Джебхат ан-Нусра» и ее союзники рискуют в скором времени утратить контроль над ними, считают многие эксперты. Как сообщает ливанский новостной центр Al Masdar News, освободительную кампанию возглавляют спецподразделение «5-ый легион», 4-ая механизированная дивизия, 39-ая и 41-ая бригады правительственной армии. В течение последних месяцев военнослужащие САА вернули под свой контроль ряд городов и затем продолжили наступать, рассчитывая полностью вытеснить незаконные формирования с севера провинции. Отмечается, что эта целью будет наконец достигнута после полной зачистки городов Мурек, Аль-Латамина и расположенного чуть ближе к границе с провинцией Идлиб населенного пункта Кафр Зета.

Провинция Эс-Сувейда

Отряды Сирийской свободной армии в минувшие сутки вновь нанесли удар по военным объектам правительственных войск в южной провинции Эс-Сувейда. На этот раз под ударом, в частности, оказалась военная авиабаза САА «Халхала», находящаяся на севере региона вблизи границы с оккупированной на 2/3 провинцией Даръа, сообщил оппозиционный источник RFS Media Office. При этом никакой информации об итогах обстрела приведено не было. В последние дни боевики-исламисты активизировали атаки позиций армии САР в этой части республики. Так, на прошлой неделе террористами был захвачен населенный пункт Тель Саад. Напомним, территория этой провинции почти поровну разделена правительственными и оппозиционными силами.

Ирак

Террористы «Исламского государства» накануне провели массовую казнь в населенном пункте Хавиджа, расположенном к юго-западу от города Киркук. Иракское информационное агентство Iraqi News сообщило со ссылкой на военного источника, что боевиками были убиты 47 заключенных, в том числе 12 членов ИГ. Арестованные и были казнены по личному распоряжению так называемого «вали» (или мэра) города. Данные о способе казни и характере предъявленных обвинений пока выясняются. Террористическое формирование занимает Хавиджу с 2014-го года. В это же время отрядами ИГИЛ были захвачены и многие другие районы, находящееся в центре Ирака. В западной части провинции Киркук по-прежнему располагается крупный анклав боевиков, оторванный от основной зоны влияния группировки в регионе на границе с Сирией.

* Организация запрещена на территории РФ.