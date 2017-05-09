Донбасс: в Горловке при обстреле со стороны ВСУ ранен мирный житель

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Донецк, 9 мая. Украинские силовики продолжают наносить артиллерийские удары по жилым домам поселка Зайцево, который расположен на северных окраинах Горловки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Донецкой народной республики.

По данным ведомства, утром ВСУ открыли минометный огонь по жилым домам в поселке Зайцево. В результате обстрела один мирный житель поселка получил ранение. В настоящее время пострадавший находится в одной из больниц Горловки.

В Минобороны ДНР также добавили, что минувшим утром под ударами артиллерии ВСУ оказались окраины Донецка и Докучаевска, где в результате обстрелов повреждены три дома и здание школы.