Парашютистка вспыхнула как факел, столкнувшись с линией электропередач на Шри-Ланке

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Коломбо, 9 мая. Военная парашютистка вспыхнула как факел, наткнувшись во время тренировочного прыжка на высоковольтную линию электропередач. Очевидцам удалось заснять жуткое происшествие на видео.

После удара о линии электропередач произошла яркая вспышка, а на женщине загорелась одежда, сообщает Daily Mail. Огонь охватил и ее парашют, запутавшийся в высоковольтных линиях. Тем не менее, военнослужащей, повисшей на остатках своего парашюта, удалось прийти в себя и перерезать выпутаться из строп парашюта и с небольшой высоты упасть на землю, после чего наблюдавшие за жутким происшествием очевидцы бросились к ней на помощь.

Как сообщили представители вооруженных сил страны, военнослужащая с базы Куда Ойя чудом не получила ни смертельного удара током, ни тяжелых ожогов. Женщина была доставлена в госпиталь в состоянии, не вызывающем опасений.