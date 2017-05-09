ДНР: жительница Донецка получила ранение при обстреле ВСУ

В закладки

Скопировать

Донецк, 9 мая. За минувшие сутки украинские силовики 50 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв 13 населенных пунктов Донецкой народной республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны ДНР.

«За минувшие сутки подразделения вооруженные силы Украины 50 раз нарушили режим прекращения огня. Под ударами артиллерии ВСУ оказались 13 населенных пунктов республики», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в ходе обстрелов украинские силовики применяли минометы, крупнокалиберную ствольную артиллерию, вооружение танков, БМП и БТР, а также гранатометы и стрелковое оружие. Одна мирная жительница ДНР получила тяжелые осколочные ранения в результате минометного удара ВСУ по жилым домам на западной окраине Донецка.