Украинцы активно следили за парадом Победы в Москве через Интернет

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Киев, 9 мая. Статистика поисковой системы Google продемонстрировала, что парад в Москве на День Победы стал 9 мая одним из наиболее популярных запросов среди украинских пользователей Интернет. Несмотря на заявления киевского политического руководства о том, что у Украины «особый путь» и другое отношение к Дню Победы над фашистской Германией, украинцы живо интересовались происходящим в Москве.

Мероприятиями в честь Дня Победы в Москве украинцы начали интересоваться у Google с самого утра. Поисковые запросы «парад в Москве 2017», «парад победы 2017» и «парад победы 2017 Москва» быстро заняли первые места в украинском сегменте Интернета. Кроме того, украинцы интересовались всем, связанным с Днем Победы, сообщает «Вечерняя Москва» — среди наиболее популярных запросов были картинки на тему Дня Победы, фотографии парада и прошедшей по всей России акции «Бессмертный полк».

Между тем, на Украине 9 мая «отмечали» бурно и со скандалами — весь день продолжались столкновения между украинцами, которые вопреки политике декоммунизации вышли на акцию «Бессмертный полк» и их «свидомыми» противниками, неоднократно приходилось вмешиваться украинским полицейским, ряд активистов был задержан.