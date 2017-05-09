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Ученые объявили сливочное масло полезным для человеческого организма

Ученые объявили сливочное масло полезным для человеческого организма

20:19  9 Мая 2017
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Ученые объявили сливочное масло полезным для человеческого организма

Нью-Йорк, 9 мая. В ходе проведенного исследования ученые-диетологи из США смогли опровергнуть популярный миф о том, что сливочное масло является вредным для здоровья и доказать его пользу. Ранее было распространено мнение о том, что сливочное масло вредит здоровью из-за высокого содержания холестерина.

В масштабном исследовании участвовали около 10 тысяч добровольцев в возрасте от 20 до 93 лет. Участников эксперимента разделили на две группы — одни употребляли в пищу только сливочное масло, исключив из своей диеты растительные масла, а другие наоборот, сделали упор на растительное масло. Периодически диетологи проверяли организм добровольцев, измеряя различные параметры здоровья испытуемых.

Ученые объявили сливочное масло полезным для человеческого организма

Проведенное исследование показало, что в крови добровольцев, не употреблявших сливочного масла, действительно снизилось содержание холестерина — однако на этом оздоровительный эффект отказа от сливочного масла исчерпывался: представители обеих групп оказались в равной степени здоровы. Как отмечают исследователи, пользу организму приносит не отказ от сливочного масла, а разумная и умеренная диета.

Валентин Меликов
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