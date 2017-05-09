Демократ Мун Чжэ Ин лидирует на выборах президента в Южной Корее

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Сеул, 9 мая. Кандидат от Демократической партии Мун Чжэ Ин лидирует на досрочных выборах президента Южной Кореи. По данным экзитполов, Чжэ Ин набрал 41,4% голосов. Его ближайший конкурент из Партии свободной Кореи Хон Чжун Пхе набрал лишь 23,3%.

В случае победы Мун Чжэ Ин Мун обещает создать 810 тысяч рабочих мест, а также сократить рабочий день. Кроме того, Мун пообещал поднять уровень минимальной зарплаты.

Также Мун Чжэ Ин выступает за нормализацию отношений с Северной Кореей и более самостоятельную позицию Сеула по отношению к США. Подсчет голосов будет завершен к утру 10 мая, в этот же день ЦИК официально назовет имя следующего президента Южной Кореи.