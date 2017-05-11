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Новости Сирии
Алеппо: ВКС РФ и армия САР атакуют ИГ на востоке провинции

Алеппо: ВКС РФ и армия САР атакуют ИГ на востоке провинции

10:24  11 Мая 2017
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Алеппо: ВКС РФ и армия САР атакуют ИГ на востоке провинции

Алеппо, 11 мая. На востоке провинции Алеппо началось масштабное наступление правительственных войск Сирии при поддержке ВКС РФ.

Военные источники сообщают, что сирийская армия при активной поддержке ВКС РФ начала наступление на позиции террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) в районе города Аль-Махдум. Военная операция направлена на авиабазу Джира, которая уже сейчас оцеплена правительственными войсками с трех сторон.

Алеппо: ВКС РФ и армия САР атакуют ИГ на востоке провинции

Атаку возглавляет элитная бригада «Силы Тигра», а также народное ополчение Сирии. Отмечается, что спецназовцы освободили от боевиков город, расположенный около стратегически важно магистрали М-4, которая связывает Алеппо и Ракку.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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