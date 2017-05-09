Несовершеннолетнюю девушку заманили на собеседование и изнасиловали в Москве

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Москва, 9 мая. Семнадцатилетнюю девушку изнасиловали во время собеседования в одной из московских фирм на Новом Арбате.

По данным Life, девушка разместила в Интернете объявление о поиске работы. Через день с девушкой связался некий мужчина, который представился владельцем собственного бизнеса и предложил пройти собеседование. Девушка прибыла в квартиру на Новом Арбате, где ее ждал предполагаемый работодатель, однако мужчина напал на девушку и изнасиловал ее.

Девушка обратилась в полицию, после чего насильник был задержан, в настоящее время он находится под стражей. Потерпевшая проходит курс реабилитации.