Китай провел испытания ракеты нового типа в заливе Бохай

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Пекин, 9 мая. Министерство обороны Китая объявило о проведении испытаний «ракетного вооружения нового типа» во время учений в заливе Бохай. В ответ на просьбу журналистов прокомментировать ракетный запуск, представитель китайского оборонного ведомства заявил, что испытания новой ракеты прошли с «ожидаемым результатом».

«На днях в рамках годовых плановых учений ракетные войска провели в Бохайском заливе испытание ракетного вооружения нового типа, — объявил представитель министерства обороны КНР. — В ходе испытаний удалось добиться желаемых результатов».

Отметим, что Бохайский залив является одной из наиболее оживленных акваторий мира — его постоянно пересекают многие сотни больших и малых коммерческих кораблей, курсирующих между китайскими промышленными центрами и портами, расположенными по его берегам.

Ранее стало известно, что учения вооруженных сил Китая в Бохайском заливе проводились в конце апреля. В Желтое море был также направлен новейший китайский ракетный эсминец «Синин».