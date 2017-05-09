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Дамаск, 9 мая. Сирийская разведка выяснила, что американские военные проникли на территорию САР для якобы тренировки «умеренных» оппозиционеров.

По данным источника американские военные советники пересекли границу Сирии около населенного пункта аль-Танф. Официальной целью «визита» называется тренировка отрядов «умеренной» оппозиции для борьбы с террористами в провинции Хомс.

Беспилотники ВС САР засекли на границе с Иорданией перемещение крупных колонн военного транспорта, по данным разведки насчитывается порядка 400 единиц техники, включая танки М60. Скопление такого количества боевой техники всего в 43 километрах от Хомса говорит о подготовке иордано-американского вторжения в Сирию с целью свержения власти, уверены в Дамаске.