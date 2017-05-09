Хмеймим: Самарское Знамя будет доставлено в Сирию

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Самара, 9 мая. В День Победы в Иверском женском монастыре состоялся молебен и освящение копии Самарского Знамени по воинским традициям.

После молебна Знамя пронесли во главе крестного хода по набережной Волги. Около Самарского речного вокзала состоялась реконструкция событий, произошедших в конце 19 века.

Делегация со Знаменем отправилась в Сызрань, после чего переместится в Москву. Воинский символ будет передан представителям министерства обороны Российской Федерации, которые доставят его вместе с гуманитарным грузом на авиационную базу «Хмеймим».