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Россия
Хмеймим: Самарское Знамя будет доставлено в Сирию

Хмеймим: Самарское Знамя будет доставлено в Сирию

19:30  9 Мая 2017
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Хмеймим: Самарское Знамя будет доставлено в Сирию

Самара, 9 мая. В День Победы в Иверском женском монастыре состоялся молебен и освящение копии Самарского Знамени по воинским традициям.

После молебна Знамя пронесли во главе крестного хода по набережной Волги. Около Самарского речного вокзала состоялась реконструкция событий, произошедших в конце 19 века.

Хмеймим: Самарское Знамя будет доставлено в Сирию

Делегация со Знаменем отправилась в Сызрань, после чего переместится в Москву. Воинский символ будет передан представителям министерства обороны Российской Федерации, которые доставят его вместе с гуманитарным грузом на авиационную базу «Хмеймим».

Алексей Громов
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