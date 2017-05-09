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Сирия, 9 мая. В Восточной Гуте Дамаска продолжается вооруженный конфликт между оппозиционными группировками. Сирийская армия готовит масштабное наступление на позиции террористов ИГ** на востоке провинции Алеппо. В результате авиаудара коалиции к западу от Ракки погиб пятилетний ребенок, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): готовится атаковать позиции боевиков в районах Джобар и Хараста на северо-востоке Дамаска; оказалась под мощным обстрелом из артиллерии и РСЗО «Град» со стороны ССА** к северу от города Эс-Сувейда.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): может вскоре потерять аэродром «Аль-Джирах» и город Маскана на востоке Алеппо в связи с возобновлением операции САА; организовало теракт к юго-западу от Багдада, погиб один человек, еще трое ранены.

«Джебхат Фатх аш-Шам»*** («Джебхат ан-Нусра»): продолжает вести бои с отрядами «Джейш Аль-Ислам»***** в Восточной Гуте, обе группировки несут потери ранеными и убитыми.

Международная коалиция: в результате авиаудара убила ребенка к западу от Ракки.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте Дамаска продолжается вооруженный конфликт между группировкой «Джейш Аль-Ислам» с одной стороны, и коалицией «Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Фатх аш-Шам», и союзным ей формированием «Файлак Ар-Рахман» — с другой. В результате столкновений было убито порядка 160 членов этих организаций.

Как сообщает агентство новостей FARS News, боевики «Армии Ислама», обвинив командование «Файлак Ар-Рахман» в поддержке «Тахрир Аш-Шам», начали новое наступление на позиции союзных «Ан-Нусре» формирований.

Кроме того, по данным этого источника, стычки между группировками боевиков теперь также фиксируются и в провинции Идлиб.

Ливанский информационный портал Al Masdar News сообщает о том, что двухмесячное противостояние в Аль-Кабуне завершилось после того, как боевики группировки «Тахрир Аш-Шам» сдали район сирийским правительственным войскам. Хотя исламистские формирования еще не покинули Аль-Кабун, САА уже приступила к наступлению на позиции террористов в соседних районах Хараста и Джобар, также частично оккупированных боевиками вооруженной оппозиции. Сообщается, что проправительственные отряды Национальных сил обороны (NDF)****** и Освободительной армии Палестины (PLA) уже находятся на территории Джобара. Как только эти районы будут полностью освобождены, правительственная армия САР и их союзники полностью очистят восточные районы Дамаска и положат конец пятилетней борьбе в этой части города.

Как сообщалось ранее, подразделениям Сирийской арабской армии (САА) удалось продвинуться вглубь территорий, оккупированных исламистами, и выйти с боями к блокпосту «Заза» в районе Восточного Каламуна в северо-восточной части провинции. На этом направлении действуют бойцы элитного подразделения правительственных войск «5-ый легион». Однако, по сообщению Al Masdar News, Свободная сирийская армия (ССА) начала контрнаступление в данном районе. Боевики вооруженной оппозиции намерены отвоевать район Бияр-эс-Саба, контрольно-пропускной пункт «Заза» и горы вдоль магистрали, соединяющей Дамаск и Багдад. Правительственный военный источник также сообщил сегодня днем, что отряды радикалов напали на Тишринскую электростанцию. Данных о возможных потерях САА пока не поступало.

Провинция Алеппо

Сирийская армия готовится возобновить масштабное наступление на позиции террористов «Исламского государства»* в восточной части провинции Алеппо.

Военные источники FARS News подтверждают, что правительственные войска в данный момент уже готовы начать новый штурм позиций ИГИЛ в этом регионе, дабы обеспечить безопасность недавно освобожденного города Дейр Хафир и его окрестностей.

Источник отмечает, что командование САА рассчитывает вернуть аэродром «Аль-Джирах» до начала основного этапа кампании, добавив, что после освобождения территории авиабазы правительственные войска начнут операцию, направленную на зачистку от ИГИЛ города Маскана. Отмечается, что если сирийские подразделения вскоре возьмут этот населенный пункт, то САА далее начнет продвигаться в направлении Ракки, условной столицы террористической группировки.

Армия Башара Асада планирует начать наступление, как только прибудут подразделения войск САА из районов деэскалации. Напомним, благодаря меморандуму о создании зон безопасности в Сирии, заключенному при посредничестве представителей РФ, правительственная армия теперь может сосредоточить усилия на борьбе с ИГИЛ.

Провинция Ракка

ВВС международной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки вновь провели боевой вылет в направлении провинции Ракка. Согласно данным информагентства ИГ «Аль-Амак», американские ВВС и артиллерия Сирийской демократической армии (SDF)**** наносят удары по укрепрайонам террористов в кварталах города Ат-Табка. Напомним, населенный пункт был почти полностью зачищен от боевиков «Исламского государства» подразделениями SDF. Однако на севере Ат-Табки в районе дамбы Садд Аль-Фурат все еще базируются некоторые отряды исламистов, по которым авиация США и страны западной коалиции регулярно наносят авиаудары. В результате воздушных атак гибнут, однако, и мирные жители. Так, сегодня в ходе очередного авианалета в поселке Аль-Мансура погиб пятилетний ребенок.

Провинция Эс-Сувейда

Боевики Сирийской свободной армии (ССА) вновь активизировались на северо-востоке провинции. Как сообщает информационный портал DeirEzzor24, отряды ССА обстреливают из РСЗО «Град» и крупнокалиберных артиллерийских орудий территорию правительственной военной авиабазы «Халхала».

Восточная часть провинции находится в оккупации вооруженной оппозиции, боевики которой время от времени совершают попытки прорвать линию обороны армии САР и обстреливают территории на западе региона, подконтрольные сирийским войскам.

Ирак

Информагентство Iraqi News сообщило о том, что прогремел взрыв недалеко от рынка на юго-западе от города Багдад. Известно, что один человек был убит, еще трое получили ранения. Предполагается, что взрывное устройство было дистанционно активировано террористами ИГИЛ. По данным подсчетов Организации Объединенных Наций, в апреле вооруженные конфликты и теракты унесли жизни 317 мирных граждан страны.

Некоторые эксперты считают, что атаки и теракты «Исламского государства» за пределами Мосула направлены на то, чтобы компенсировать потери, которые боевики несут в городе, а также отвлечь армию Ирака от военных действий на главном фронте. Мосул на сегодняшний день по-прежнему является основной горячей точкой противостояния между ИГИЛ и правительственными войсками Ирака.

* Организация запрещена на территории РФ.