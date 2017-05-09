Отключение горячей воды в Москве перенесли из-за заморозков

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Москва, 9 мая. Начало профилактических отключений в столице перенесено с 10 на 15 мая.

Отключения горячей воды начнутся на пять дней позже положенного срока, отмечают в столичной мэрии. Предстоящее похолодание изменило планы специалистов жилищно-коммунальной сферы.

В Гидрометцентре сообщают, что на текущей неделе в Москве ожидаются сильные ночные заморозки, синоптики уверены, что днем температура воздуха не превысит отметки в 10-12 градусов. Во время отключений до 25 августа профилактические мероприятия будут проведены в 71 тысяче зданий, включая 33 тысячи жилых домов.