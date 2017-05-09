Путин рассказал, чем грозило русскому народу поражение в войне

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Москва, 9 мая. Президент России Владимир Путин призвал помнить о том, что поражение СССР в Великой Отечественной войне обернулось бы уничтожением всего русского народа. Об этом глава государства заявил в ходе торжественного приема в Кремле по случаю Дня Победы.

«Если бы нашу страну постигла ужасная трагедия и мы как многие страны Европы, потерпели бы поражение, то нас ждала бы совсем другая судьба, чем порабощенные страны европейского континента. Речь шла не только о существовании нашей страны, речь шла о существовании самого нашего народа как этноса», — сказал Путин.

Президент также напомнил, что план уничтожения России гитлеровцами хорошо известен по документам нацистской партии Третьего рейха, которые до сих пор хранятся в архивах.