Донецк: город, где нет чужих. Колонка Руслана Мармазова

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Вы уж простите, братцы, я снова хочу сказать об особом звучании, невероятной нервной, трепещущей ноте донецкого дивизиона «Бессмертного полка».

Все понимаю, где бы ни маршировало наше самое сильное и славное, а оттого и бессмертное подразделение, везде оно важно. В равной степени, хоть в Москве идет «Полк», хоть в Торонто или Нью-Йорке, хоть в махонькой деревеньке. Но Донецк ведь, как ни крути, нынче особая территория Русского мира. Здесь сейчас зашкуривают фашистские заусенцы, что невероятным образом остались после Великой Победы и проросли в нашем времени в виде уродливых наростов.

Именно потому каждый год отделение новобранцев «Бессмертного полка» все больше. Увы, увы… Не могу без мурашек по всей коже и без комка в горле видеть портреты героев, погибших буквально только что. Смерть от пули в 2015-м, или осколка в 2016-м, или подрыв на мине в 2017-м, да-да, прямо в это году, даже несколько дней тому назад донецкие воины, отправились в свой вечный мир. Из нынешней сиюминутной, оттого особенно страшной, войны.

Но основу «Бессмертного полка», понятно же, составляют отчаянные парни Великой Отечественной войны. Наши идеалы, отцы, деды, прадеды, а уже и прапрадеды. Время-то идет. Вырастает поколение за поколением от корня, спасенного от фашистов в 40-е годы прошлого века.

А в этом году ведь и парад был грандиозным на главной донецкой улице имени товарища Артема, главы Донецко-Криворожской республики. Да я и писал о репетиции совсем недавно, кто читал, тот знает. И тут наступила коллизия. Смотреть прохождение парадных колон и боевой техники во главе с неувядаемыми Т-34 и «Катюшей» или поскорее бежать строиться в бесконечную ленту «Бессмертного полка»? Причем организаторами все было предусмотрено. Времени, чтобы после парада перейти на место сбора «Полка» было достаточно. Донецк город небольшой ведь, особенно если с Москвой сравнивать. А уж центр — пятачок просто. Но процентов 70, пожалуй, участников марша «Бессмертного полка», с портретами героических предков, с красными стягами, с георгиевскими полосами стали строиться часа за три до начала движения. Очень уж хотелось… Даже и парад-то отвлечь не смог. Главное было пройти вместе с родней по крови или по духу.

Сейчас ведь накануне Дня Победы многие типографии, рекламные агентства помогают людям распечатать выцветшие снимки многолетней давности, подновить, надеть на них оклад из лент и орденов. Получаются великолепные портреты. Но, знаете, особенно люблю явно самодельные, любовно исполненные транспаранты. Фронтовое письмо-треугольник, подлинное, зашитое в целлофан (в Донецке дождило) вместе с портретом неведомого мне героя. А вот снимок могилы, фото нет, на камне русская фамилия латиницей, явно Польша. Олесь Бузина… Да, есть у войны и такой современный павший воин. Знамя моряков-подводников. Букеты табличек, 3-4-5 и больше. Могучие гены! Снимок фронтовика с его подлинными орденами, вкрученными в раму. Пионеры. Донские казаки. Кубинец-доброволец в ватнике и кубанке. Георгиевские кавалеры ДНР. Дети в гимнастерках образца Великой Отечественной, невероятно гордые и уверенные в себе, даже если и сидят на крепких шеях отцов, чтобы лучше видеть происходящее. Молодые парни в камуфляже и на костылях, потому как без них на одной ноге ходить сложно. Почтенные ветераны. Те, кто участвовал в Великой Отечественной, на специальных машинах, этим аксакалам уже просто тяжело перемещаться, уже по 90 людям. Портреты Сталина, Жукова, Ватутина, Толбухина…

Когда началось движение, воодушевление не знало пределов. «Ура!» звучало постоянно и громогласно. Шутки, смех. Толковали, мол, когда голова колонны уже будет сидеть дома и отмечать праздник (до 15.00 9 мая в Донецке спиртным не торговали), хвост еще только начнет свое движение. Еще хихикали, что-де мы тут в строю, с нашими прекрасными предками, а на той стороне мужики в шотландских юбках делают вид, что отмечают День Европы, а потом тихонько плачут и безрадостно пьют от того, что так опозорились.

Между прочим, созванивался с близкими людьми, которые сейчас находятся в подполье на оккупированной территории, ранее известной под названием «Украина». Говорят, что украинское ТВ не унимается и не разменивается на придумывание новых оборотов. Рассказывают, что в Донецке в «Бессмертный полк» сгоняют насильно. Мда… В общем, если кто-то вам нечто подобное огласит, плюньте в рожу его бесстыжую, обезьянью, геббельсовскую. От всего Донбасса вам такой наш наказ.

И еще 9 мая в Донецке была роскошная атмосфера. Мне нравится, когда люди незнакомые поздравляют друг друга с праздником. День Победы — это же как Пасха. Праздник жизни, взявшей верх над смертью. Я люблю, когда, видя в руках кого-то портреты фронтовиков, водители останавливаются и бескорыстно подвозят. А как же? Ведь земляки спешат в «Бессмертный полк»! Можно ли не подвезти… Это мне дочка с зятем рассказали, их неизвестный шофер подбросил, спасибо ему, доброму человеку. Музыка! Боже мой… Великие произведения военной тематики, созданные грандиозными авторами. Сегодня они звучат отовсюду. Есть сложность. Хочется ведь по улицам бродить в победной эйфории, а по телевизору идут военные фильмы. Обожаю их. Как же быть-то? Хоть разорвись.

Знаете, а ведь каждого встречного хочется обнять. Просто за георгиевскую ленту на одежде, за пилотку с красной звездой, за душевные и чистые глаза. Это особенность современного Донецка, каждого хочется обнять. Сегодня в нашем городе нет чужих.