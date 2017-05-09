Сирия: Трамп на год продлил срок действия санкций против Дамаска

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Вашингтон, 9 мая. Пресс-служба Белого дома опубликовала текст специального письма, в котором президент США Дональд Трамп информирует американский конгресс о том, что принял решение о продлении санкций против правительства Сирии еще на один год. Поводом для этого стала «необычайная и чрезвычайная угроза», которую, по словам Трампа, представляет Дамаск для «интересов национальной безопасности, внешней политики и экономики США».

В тексте документа повторяются обвинения в адрес правительства в Дамаске, ставшие поводом для санкций, введенных с 2006 по 2012 год: «репрессии» по отношению к гражданам Сирии, «использование химического и биологического оружия», «поддержка террористических организаций» и «подрыв усилий США по стабилизации ситуации в Ираке».

В заключение Трамп призывает правительство в Дамаске «соблюдать режим прекращения боевых действий, обеспечивать доставку гуманитарной помощи, позволить политический переход в Сирии, который будет способствовать надежному пути к большей свободе, демократии, возможностям и справедливости в будущем».