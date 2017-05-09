Москвичи на шествии «Бессмертный полк»: Покажем миру, что помним об этой Победе! ФАН-ТВ

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Москва отмечает 9 Мая! Праздник в честь 72-й годовщины Великой Победы вывел на улицы сотни тысяч людей. Москвичи и гости города, те, кто оказался в это время в российской столице, несмотря на плохую погоду, стягиваются в центр, чтобы поздравить друг друга, отдать дань памяти героям-соотечественникам, которым страна обязана своей жизнью. Вместе со всеми в праздничных торжествах приняли участие корреспонденты ФАН-ТВ.

– У меня дедушка воевал, прошел всю войну. Мы для дедушки, наверное, с детьми сюда приехали встречать этот праздник, – рассказывает Александр.

В параде на Красной площади приняли участие больше десяти тысяч человек и более сотни единиц техники. По главной столичной площади прошли военнослужащие высших военных учебных заведений, Суворовского и Нахимовского военных училищ, кадетских корпусов, а также военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии, ФСБ России, юнармейцы и военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота. Не приняла участие в параде авиация – из-за неблагоприятных метеоусловий.

Михаил Беликов, военнослужащий войск морской пехоты России, делится эмоциями с репортером ФАН-ТВ:

– Для меня то, что я участвую в параде, очень много значит. Мне очень сильно повезло – мой дед сам воевал на фронте, на Балтийском фронте, где я сам сейчас служу, так совпало!

...Никто не забыт, ничто не забыто. По центру столицы шагает «Бессмертный полк». Многотысячная колонна участников марша памяти шествует по Ленинградскому проспекту, Тверской-Ямской, Тверской улицам, через Охотный ряд, Манежную и Красную площадь – путь занимает без малого шесть километров. На протяжении всего маршрута шествия установлены несколько точек с полевой кухней, повсюду звучат фронтовые песни.

В шествии «Бессмертный полк» принял участие и президент России Владимир Путин. Вместе с тысячами других участников он вышел на улицу с портретом своего ближайшего родственника в руках: президент нес фотографию своего отца-фронтовика.

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– Погиб мой папа, погиб папин брат родной, мы всю жизнь живем мыслями о них, любим их, – признаётся Маргарита Андреевна. – День Победы – это святой праздник, который мы не имеем права забывать, и мы любим всех людей, которые сейчас идут и помнят об этих людях погибших. Земля им пухом!

– Русская поговорка «на миру и смерть красна». Хочется прийти, показать, что нам не все равно, – объясняет Михаил свое участие в шествии «Бессмертный полк».

– За нас боролись наши люди. И если бы не они, то мы бы не появились, – отмечает Саша.

– В Донбассе прошел Бессмертный полк, в самом Донецке прошел, – констатирует Раиса. – В Донецк приезжали люди с Украины, с разных городов, из Киева, из Харькова. Жители Донбасса, Донецка, наверное, и Луганска, потому что это единое, как Новороссия, – у них желание было изначально быть в России, но так получилось, что война продолжается, люди гибнут. Но надеемся на лучшее!

Праздничное настроение нисколько не омрачили довольно прохладная погода и дождь. На Пушкинской площади, в середине маршрута шествия «Бессмертного полка», можно наблюдать уже порядка 500 тысяч человек. Между тем, буквально каждую минуту колонна пополняется участниками с перекрестков на протяжении всего маршрута. В строй «Бессмертного полка» встают все, кто чтут память солдат Второй мировой войны, стремятся сохранить историю о своем роде. На многих участниках – народные костюмы, гимнастерки, бескозырки, в руках – баяны, аккордеоны, флаги, растяжки. И, конечно, практически у каждого второго в руках – портрет-транспарант или фотография своего героя.

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Один из таких самодельных плакатов несет Ольга:

– Это моя бабушка Александра Ивановна. Она участвовала в трудовом фронте, рыла окопы под Москвой и шила одежду для солдат. Я три года подряд смотрю на эту акцию по телевидению, и я все время хотела попасть туда. Душа моя просто просилась сюда! И в этом году, несмотря на погоду, я все-таки пришла! Единение полное с людьми, очень приятно, что у нас проходят такие акции, чтобы зарядить людей патриотизмом, любовью к Родине, уважением к памяти ветеранов.

– Я держу в руках фотографию своего прадедушки, Аршалуйса Алексаняна, он воевал от начала войны в Польше, дошел до Берлина. Сапер, – сообщает Рафаэль. – Мы должны показывать всему миру, что мы помним об этой Победе, поэтому это для нас важно!

Владимир приехал в Москву специально, чтобы отметить здесь День Победы:

– Я из Якутии, с Якутска прилетел вчера! У меня вот родные, четыре дяди Гутаевы, погибли в войну. Погода холодная, но всем нам очень тепло от того, что мы все вместе, вся Россия!

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