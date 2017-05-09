Сферический НЛО засняли над таинственной «Зоной 51» в США

В закладки

Скопировать

Нью-Йорк, 9 мая. Уфолог из США объявил об обнаружении нескольких НЛО на видео, сделанном группой энтузиастов около границы так называемой «Зоны 51» в американском штате Невада в начале мая 2017 года. По словам очевидцев, кроме более крупного сферического НЛО, неторопливо передвигавшегося по ночному небу, они наблюдали несколько менее крупных объектов.

«Мы его сняли в непосредственной близости от границы «Зоны 51», — рассказали уфологи. По словам исследователей неопознанных летающих объектов, было такое впечатление, что светящийся шар занимается изучением данной местности. После нескольких минут наблюдения объект внезапно увеличил свою скорость.

«НЛО начал перемещаться быстрее, пока не достиг невероятной скорости. Но при этом мы не слышали звукового удара», — отметили наблюдатели, заснявшие загадочное явление.

Напомним, с далекого 1947 года окрестности «Зоны 51», принадлежащей авиабазе ВВС США «Эндрюс», являются «меккой» для всех поклонников теории о необъявленных визитах инопланетных существ на Землю.